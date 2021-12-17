17 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова президента Украины, который уверяет, что не желает военного конфликта с Россией.

Артур Савин, , 15:57 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не хотел бы военного противостояния с Российской Федерацией из-за вероятности большого числа жертв, но он верит в дипломатическое решение разногласий между Москвой и Киевом, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 17 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Но тем не менее всеми силами к этому стремится. Только и видно, как он бегает по ЕС и США, собирает денежки и предрекает скорое нападение российских войск», — указывает Людмила Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что Зеленский проявил себя в качестве очень мягкого, а проще говоря, бесхребетного политика, и он просто с чёрной завистью наблюдает за тем, что происходит в России. В связи с этим президент Украины понимает, что в случае войны с Российской Федерацией поддержки у своего окружения он не найдёт.

«Зеленский очень сильно завидует Владимиру Путину и очень сильно хочет быть на него похожим. Замечаем, как только Путин выступает где-то с речью, сразу через короткое время с речью и похожей интонацией выступает Зеленский. Он просто до расстройства своего психического здоровья завидует фантастическому влиянию на мировые процессы Владимира Путина», — считает Владимир Г.

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг на совместной конференции. 16 декабря 2021 President.gov.ua

Некоторые комментаторы отмечают, что надежда Зеленского на возвращение к украино-российскому диалогу показывает то, насколько неадекватно он оценивает сложившуюся между нашими странами ситуацию.

«А с чего он решил, что с ним собираются вообще разговаривать даже на дипломатическом уровне? Там раздвоение личности полное: требуют сначала у России газ, а через минуту уже кричат о российской агрессии!» — отмечает Саша Ф.

«О чём можно говорить с человеком, который обгадил всё вокруг себя? Про Российскую Федерацию везде, где только мог, ерунды наговорил! Неудавшийся аферист этот Зеленский, а не президент!» — поделилась своим мнением Марина П.

Часть людей полагает, что Зеленский вдруг «подобрел» к нашей стране сразу же после того, как состоялся разговор президентов России и США. Граждане предполагают, что главе украинского государства позвонили из Вашингтона и посоветовали искать способы восстановить диалог с Российской Федерацией.

«Что-то он начал скулить, и скулит уже неделю или две. Терроризировать Донбасс и воевать с Россией — это две большие разницы, так что он, естественно, не хочет этого конфликта, а точнее, боится. Ведь в Европе ему указали на место, сказав, что помогут деньгами и оружием, а воевать с нами из-за кастрюль они не станут», — написал Георгий Ф.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

Ряд пользователей указывает на то, что Россия не желает разговаривать с Зеленским и ему подобными, но будет удовлетворена хотя бы тем, что Украина не будет представлять для окружающих никакой угрозы.

«Да уж лучше нанесение военных ударов по украинскому Генштабу и военным складам Украины для ликвидации всего военного потенциала страны, чем бесконечная ложь от политиков из Киева, никогда не выполняющих ни один договор, не способны нести ответственность за взятые на себя обязательства. «ЛОЖЬ, ЛОЖЬ, ЛОЖЬ», — это можно штампом рядом с любой ФИО от украинской делегации на любых договоренностях. Лучше лишить их армии, чтобы они никому не угрожали, и оставить просто доживать свой век в практически разрушенном государстве», — пишет Евгений П.

Напомним, 16 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о том, что не хотел бы военного противостояния с Российской Федерацией из-за вероятности большого числа жертв, но он верит в дипломатическое решение разногласий между Москвой и Киевом.