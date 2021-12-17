Москва, , 14:56 — REGNUM Причины роста инфляции в России связаны не с величиной ставки и не с монетарной политикой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявил директор Института социоэкономики Московского финансово-экономического университета Александр Бузгалин. Так он прокомментировал тот факт, что ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 8,5%.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«К сожалению, Банк России принял некорректное решение. Источники инфляции лежат не в величине ставки и не в монетарной политике. Они обусловлены гораздо более глубокими причинами, кроющимися в структуре экономики, системе производственных отношений, — сказал Бузгалин. — В частности, возможности крупных корпораций манипулировать ценами, тарифами и так далее. Плюс сказывается неформальная картельная политика и мировые тренды, которые российское государство не парирует и фактически только отвечает изредка какими-то пожарными мерами. Типа временного замораживания цен на продукты питания».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Банк России не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки.

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