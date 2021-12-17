Москва, , 14:55 — REGNUM Перед сотовыми операторами стоит непростое решение, как быть исходя из запросов рынка на темпы развития сетей, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

Мобильная связь rawpixel

«Надо увеличивать число вышек, менять сервисные настройки, а вместе с ними и оборудование. На старом оборудование некоторые виды сервиса предоставить невозможно.

С другой стороны, все сотовые операторы начиная с 2014 года проводили поэтапную оптимизацию кадров. Штаб-квартира головной структуры «Билайна» сократила штат в 11 раз. Пандемия сказалась на розничной сети и тут тоже будут сокращения.

Ростелеком уже не первый год избавляется от своих активов по недвижимости (на балансе много устаревших и низколиквидных площадей с которых также платятся налоги и коммуналка).

В 2022 году на фоне пандемии оптимизация убыточной сотовой розницы продолжится. Сотовый оператор МТС будет постепенно сокращать свою сеть розничных салонов. Это тысячи точек и в них работает десятки тысяч человек.

Более половины корпоративных мобильных номеров граждан, возможно, будут заблокированы, а это тоже часть прибыли и абонентской платы. Для снижения затрат и штата ИТ-специалистов идет перевод биллинга на аутсорсинг.

С сокращением розницы сократиться персонал и прочие сопутствующие расходы. Считать, что рынок меняется и все расходы надо сложить на пользователей — популярная практика, но не повод для увеличения стоимости тарифов.

Соглашусь, что многие бесплатные сервисы из предлагаемых ранее пакетов стали платными, а операторы при этом не повысили цены. Возможно пакеты «где все включено» подорожают, но в том, что оптимизация затрат операторов должна сказаться на всей линейке предлагаемых услуг — утверждение спорное», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что мобильные операторы готовы поднять тарифы на связь в России, оно составит от 6% до 10%.

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