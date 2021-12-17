Москва, 17 декабря, 2021, 14:55 — ИА Регнум. День ракетных войск стратегического назначения (РВСН) традиционно отмечают в России 17 декабря.

Mil.ru РВСН России

Свою историю этот вид войск ведет с 17 декабря 1959 года, когда вышло постановление Совета Министров СССР, в соответствии с которым была учреждена должность главнокомандующего Ракетными войсками и образован Главный штаб РВСН, а также другие органы военного управления.

При этом в современных условиях роль стратегических ядерных сил России в системе обеспечения национальной безопасности остается определяющей.

Также известно, что плановое перевооружение воинских частей и соединений РВСН позволило к 1 января 2021 года довести долю современных образцов ракетного вооружения до 81% и придать группировке указанного вида войск новые возможности для выполнения своих задач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий РВСН Сергей Каракаев рассказал, что через несколько лет российские РВСН полностью выведут из боевого состава последние ракетные комплексы времен СССР.