Мадрид, 17 декабря, 2021, 15:16 — ИА Регнум. XII международный семинар Европейский союз —Латинская Америка состоялся в Мадриде 16 декабря. Тема семинара — «Текущий момент и будущие перспективы развития». Об этом сообщает информационное агентство Prensa Latina.

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Вице-президент Коста-Рики Эпси Кемпбелл выступила с докладом о негативных последствиях пандемии, которая поставила под угрозу выполнение Целей устойчивого развития ООН. По ее словам, наибольший ущерб был нанесен женской занятости, а также афроамериканцам и коренным народам. Кемпбелл отметила, что пропасть между Новым Светом и Европой быстро увеличивает.

Также на семинаре поднялась проблема цифровизации. Глава Комиссии цифровой экономики Испании Карлос Лопес-Бланко заявил, что ЕС и Латинская Америка сильно отстают от Соединенных Штатов и Китая.