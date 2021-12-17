Москва, , 14:54 — REGNUM Застройщик получил документы для начала строительства здания филиала музея «Эрмитаж», сообщил 17 декабря глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин.

В Эрмитаже Цитата из х/ф «Русский ковчег». Реж. Александр Сокуров. 2002. Россия

Пятиэтажное здание музея появится в Москве на улице Автозаводская в новом квартале жилого комплекса.

«Частный застройщик уже получил документы для начала работы», — сказал Лёвкин.

По его словам, общая площадь здания превысит 12 тыс. кв. метров. Внутри разместятся выставочные залы, магазин, конференц-зал, интерактивная зона, ресторан и кафе, а также открытая летняя терраса на верхнем этаже.