Строительство филиала «Эрмитажа» в Москве начнётся в ближайшее время
Москва, 17 декабря, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Застройщик получил документы для начала строительства здания филиала музея «Эрмитаж», сообщил 17 декабря глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин.
Цитата из х/ф «Русский ковчег». Реж. Александр Сокуров. 2002. Россия
В Эрмитаже
Пятиэтажное здание музея появится в Москве на улице Автозаводская в новом квартале жилого комплекса.
«Частный застройщик уже получил документы для начала работы», — сказал Лёвкин.
По его словам, общая площадь здания превысит 12 тыс. кв. метров. Внутри разместятся выставочные залы, магазин, конференц-зал, интерактивная зона, ресторан и кафе, а также открытая летняя терраса на верхнем этаже.