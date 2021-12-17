Белгород, 17 декабря 2021, 15:05 — REGNUM «Матч звёзд», посвящённый чемпионату мира-2022 по волейболу, пройдёт в Белгороде. В областной центр также в рамках Тура трофея привезут Кубок чемпионата, сообщает 17 декабря пресс-служба правительства региона.
Встреча запланирована на 12 апреля 2022 года в «Белгород-Арене». По словам начальника областного управления физической культуры и спорта Натальи Жигаловой, болельщики «соскучились по таким мероприятиям».
Как сообщало ИА REGNUM, легендарный белгородский волейболист Сергей Тетюхин стал официальным послом чемпионата. Пару ему составит супер-звезда женского волейбола Екатерина Гамова.
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