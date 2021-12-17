Белгород, 17 декабря, 2021, 15:05 — ИА Регнум. «Матч звёзд», посвящённый чемпионату мира-2022 по волейболу, пройдёт в Белгороде. В областной центр также в рамках Тура трофея привезут Кубок чемпионата, сообщает 17 декабря пресс-служба правительства региона.

Https://belregion.ru/ Белгород-Арена

Встреча запланирована на 12 апреля 2022 года в «Белгород-Арене». По словам начальника областного управления физической культуры и спорта Натальи Жигаловой, болельщики «соскучились по таким мероприятиям».

«Официально мы хотели позже анонсировать этот матч, так как ещё окончательно не утверждён регламент. В итоге придумали, я считаю, самый интересный формат в год чемпионата мира сборная России сыграет против легионеров, выступающих в чемпионате России. Кто будет тренером, какие игроки выступят, всё это будет утверждено позже. Матч звёзд — очень хорошая идея. Думаю, это будет интересное волейбольное шоу», — отметил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

Как сообщало ИА REGNUM, легендарный белгородский волейболист Сергей Тетюхин стал официальным послом чемпионата. Пару ему составит супер-звезда женского волейбола Екатерина Гамова.