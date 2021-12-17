Вашингтон, 17 декабря, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Игра Dying Light 2: Stay Human достаточно снисходительна к мощности игрового ПК, пока дело не касается функции трассировки лучей. Об этом 17 декабря сообщает журнал PC Gamer.

Dyinglightgame.com Игра Dying Light 2: Stay Human

Для того, чтобы получить 30 FPS (кадров в секунду) при разрешении 1080p и минимальных настройках графики понадобится компьютер, оборудованный процессором Intel i3 9100 (Ryzen 2300X) и видеокартой Nvidia GTX 1050 Ti (AMD Radeon RX 560). Разработчики рекомендуют запускать сиквел Dying Light на ПК с процессором Intel i5 8600K (AMD Ryzen 5 3600X) и видеокартой Nvidia RTX 2060 (AMD Radeon RX Vega 56): на такой системе можно запустить игру с минимальными настройками трассировки лучей.

В случае же, если геймеры захотят поиграть в Dying Light 2 с высокими настройками трассировки лучей при разрешении 1080p, студия Techland уже рекомендует использовать видеокарту Nvidia RTX 3080. Издание предположило, что эти рекомендации не принимают во внимание наличие функции DLSS (позволяет повысить производительность при запуске игр в высоком разрешении), но, как отметил автор статьи, судя по всему, даже обладателям самых мощных систем придётся пойти на компромиссы, чтобы запустить Dying Light 2: Stay Human с высоким разрешением и трассировкой лучей.

Напомним, релиз второй части Dying Light состоится 4 февраля 2022 года. В рамках церемонии вручения премии The Game Awards 2021 за достижения в индустрии видеоигр показали новый кинематографический трейлер игры.