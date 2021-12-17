Йошкар-Ола, 17 декабря, 2021, 15:09 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 17 декабря выявили 106 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 107 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 28 327 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 23 311 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 147 человек. 898 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVID-19 скончались пять жителей республики, за минувшие сутки было зарегистрировано также пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 4118 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получает 328 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 567 человек, из них у 560 — пневмония, 28 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 58 пациентов, при этом госпитализированы 37 жителей Марий Эл.