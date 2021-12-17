Мариб, Йемен, 17 декабря, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Не менее 50 военнослужащих и командиров армии Йемена погибли в боях за провинцию Мариб. Как сообщает Al-Khabar-al-Yemeni, армия ведёт бои против повстанцев из движения «Ансаралла» (также известных как «хуситы») за стратегически важную, богатую нефтью провинцию Мариб.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

По информации источников издания, бои продолжаются в районе городов Мариб, Аль-Такба и Аль-Асвада. Издание отмечает, что за последние дни повстанцы смогли добиться существенных успехов на целом ряде направлений, используя гористый рельеф местности в качестве укрытия от действий ВВС Саудовской Аравии.

Силы йеменской армии при поддержке союзников отвечают на действия повстанцев массированными бомбардировками ряда территорий страны. За последние сутки, авиация нанесла удары провинциях Мариб, Сана, Саада и Ходейда.