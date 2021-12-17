Москва, 17 декабря, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о требованиях к камерам фото‑ и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД), передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Если камера установлена неправильно, собственник автомобиля должен освобождаться от штрафа», — отметил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия»).

Требования к используемым для фиксации административных правонарушений в области дорожного движения работающим в автоматическом режиме специальным техническим средствам, имеющим функции фото‑ и киносъемки, видеозаписи, в том числе к установленному на них специализированному программному обеспечению, а также к материалам фото‑ и киносъемки, видеозаписи, полученным с использованием указанных средств, будут устанавливаться правительством РФ.

По общему правилу выбор мест установки средств автоматической фиксации осуществляется на основании анализа аварийности на участках автомобильных дорог с высокой вероятностью возникновения дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Информация о местах установки систем автоматической фиксации нарушений отражена в открытом доступе на интерактивной карте сайта Госавтоинспекции.

В 2020 году насчитывалось свыше 19,3 тыс. камер. С их помощью в отношении собственников (владельцев) транспортных средств вынесено 145,5 млн постановлений по делам об административных правонарушениях. Сумма назначенных штрафов составила 94 млрд рублей.

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