Брюссель, 17 декабря, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Ситуация вокруг Украины может развиваться по самому худшему сценарию, странам НАТО следует быть к этому готовыми. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил 17 декабря в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

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На совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым генсек НАТО отметил, что сейчас наблюдается «значительное, последовательное и продолжающееся усиление российского военного присутствия». Цели такого наращивания совершенно не ясны.

«Конечно, мы должны и надеемся на лучшее, но нам необходимо быть готовыми к худшему», — подчеркнул Столтенберг и добавил, что альянс очень внимательно наблюдает за действиями России.

Страны НАТО в такой ситуации усилили разведку, обмениваются разведданными и «продолжают поддерживать Украину». Прямой угрозы для кого-либо из участников альянса нет, но есть усиление напряжённости, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, власти РФ не раз опровергали публикации западных СМИ о якобы готовящемся «наступлении» на Украину. Об этом заявлял в том числе директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

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