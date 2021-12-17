Тбилиси, , 14:50 — REGNUM Депутаты парламента Грузии учтут просьбы руководителей телеканалов и перенесут срок начала действия запрета на рекламу азартных игр. Об этом 17 декабря сообщил журналистам депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Заркуа.

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«В части рекламы запрет начнет действовать с марта. Таково изменение ко второму чтению. Получается отсрочка почти на три месяца», — сказал депутат

Владельцы телеканалов просили повременить до сентября, но на это в парламенте не согласились. По мнению Заркуа, времени до марта должно хватить, чтобы телеканалы перестроились под новые условия.

Напомним, что ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил игроманию национальным бедствием Грузии и анонсировал существенное ужесточение закона об азартных играх, включая запрет телевизионной рекламы онлайн-казино.

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