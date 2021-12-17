За сутки пятеро жителей Марий Эл скончались от COVID-19
Йошкар-Ола, 17 декабря, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались пять человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»
Накануне в регионе было зарегистрировано также пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.
Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 898 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 декабря в регионе выявили 106 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 107 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 28 327 случая. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 4118 человек.
Читайте также: Ещё 106 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Марий Эл