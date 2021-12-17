Екатеринбург, 17 декабря, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Екатеринбуржец не смог отправить в США уральские самоцветы под видом керамического декора. Об этом сообщает Уральское таможенное управление.

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Сотрудники таможни задержали партию уральских самоцветов. Екатеринбуржец пытался отправить полудрагоценные камни в штат Висконсин под видом керамических фигурок для декора аквариума. Стоимость товара мужчина оценил в 35 долларов США.

Шестисотграммовый сверток вызвал у таможенников ряд вопросов. Содержимое посылки направили на экспертизу. В итоге оказалось, что в свертке находились полудрагоценные камни: пять диоптазов на кальцитовой породе, шесть уваровитов на хромитите и двенадцать азуритов на кристаллах. Их стоимость превышает 32 тысячи рублей.

Теперь отправителю грозит штраф и конфискация уральских самоцветов.