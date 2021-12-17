Санкт-Петербург, 17 декабря, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе избран на пост президента Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга. Об этом 17 декабря сообщает.

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45-летний Сихарулидзе избран единогласно. Он был единственным кандидатом на пост главы петербургской организации фигурного катания.

Напомним, Сихарулидзе является олимпийским чемпионом в спортивных парах. В 2002 году он выиграл Игры в паре с Еленой Бережной.