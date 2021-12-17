Москва, 17 декабря, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Онлайн-пресс-конференция, посвященная отправке команды «КАМАЗ-мастер» на ралли-марафон «Дакар-2022», состоится 20 декабря в 13:00 мск. Об этом 17 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Daniel P. Gauer Грузовик команды «КАМАЗ-мастер» на ралли

При этом пресс-конференция будет проходить в МИА «Россия сегодня». Сама гонка пройдёт в Саудовской Аравии в период с 1 по 14 января.

Также специально для российских федеральных телеканалов команда «КАМАЗ» выкупает у организаторов права на показ новостных сюжетов с гонки.