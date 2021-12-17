Москва, , 15:57 — REGNUM В рамках BUBBLE Comics Con пройдет презентация новых проектов сервиса «Кинопоиск». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе фестиваля 17 декабря.

Фэнтези-сага «Этерна» Пресс-служба BUBBLE Comics Con

Актёры Сергей Горошко, Анар Халилов и Денис Нурулин представят эксклюзивные материалы первой части фэнтези-саги «Этерна», а также расскажут о её съёмках. Премьера проекта запланирована на 20 января 2022 года в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

В качестве гостей фестиваля выступят участники команды студии Vivix, работавшей над эпизодами шоу «Любовь. Смерть. Роботы» для сервиса Netflix. Они расскажут о своём новом проекте — анимационном сериале Artificial Detective, а также ответят на вопросы о его создании. Первые серии Artificial Detective выйдут в 2023 году.

ИА REGNUM напоминает, что BUBBLE Comics Con пройдёт 18−19 декабря 2021 года в Москве. В качестве площадки фестиваля был выбран павильон № 1 выставочного комплекса «Экспоцентра».

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