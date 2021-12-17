Москва, 17 декабря, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Сегодня, 17 декабря, на очередном заседании Банк России в седьмой раз за этот год повысил ключевую ставку до 8,5%. Что совпало с прогнозами аналитиков и не стало сюрпризом для рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор компании «Единый Брокер» Артём Арзамасцев.

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«Столь агрессивные действия ЦБ сложно объяснить — необходимость повышения ключевой ставки неоднократно обсуждалась, но аргументация вызывает много вопросов.

Да, инфляция повышается и в годовом выражении инфляция в ноябре 2021 года, по данным Росстата, ускорилась до 8,40% (максимума с января 2016 года).

Безоглядное (на состояние экономики) повышение ключевой ставки хоть и может погасить инфляцию в 2022 году до приемлемых уровней (порядка 5%), но создаёт реальную угрозу для дальнейшего экономического роста в стране.

Если посмотреть на ситуацию со ставкой в США и странах Евросоюзе, то там инфляция достигла значений, которых не наблюдалось уже много десятков лет. Однако повышение ставки пока только обсуждается и никто не торопится немедленно повышать ставки в ответ на ускорение инфляции.

Повышение ставки приводит к повышению долговой нагрузки на бизнес и создает неопределённость относительно дальнейшей перспективы развития. Ситуация в России с точки зрения причин роста инфляции даже более благоприятна, чем в США и Евросоюзе.

Хотя бы по той причине, что денежная эмиссия даже во время кризиса находилась под строгим контролем. Проблем от избыточной ликвидности в экономике мы не испытываем, скорее можно говорить о недофинансировании.

Россия так же не испытывает энергетического кризиса (одна из причин роста инфляции в ЕС), а только выигрывает от роста цен на энергоносители.

Минусы столь резкого роста ключевой ставки очевидны: удорожание кредитов и рост стоимость внутренних займов (повышенная доходность ОФЗ) уже проявляются. Возможно, дело в том, что за рост экономики и инфляцию в стране в России отвечают разные ведомства.

Банк России сосредоточен на монетарной компоненте роста инфляции, но при этом игнорируется структурная составляющая, связанная с ростом издержек.

А с этой точки зрения рост ключевой ставки только повысит эту инфляционную компоненту, увеличивая издержки производителей. Да и в целом рост ставки в условиях восстановления экономики после кризиса не полезен.

Важно понимать, что цены растут не по причине повышенного спроса, а из-за роста издержек. Повышенная ставка не сможет снизить издержки, она их только увеличит. В данном случае высокая ключевая ставка будет наоборот частично способствовать росту инфляции.

На рост инфляции в конце 2021 года повлияло и ускорение инфляции в мировом масштабе. Прежде всего, это рост инфляции в ЕС и США. И это в первую очередь отражается на непродовольственных товарах. Учитывая, что доля импорта в непродовольственных товарах сохраняется высокой, этот фактор так же сказывается на росте цен.

Но рост ключевой ставки создает не только сложности для бизнеса, он так же затронет и население. Уже сейчас мы наблюдаем рост ставок как по ипотеке, так и по потребительским кредитам.

Да, ставки по депозитам тоже растут и это можно было бы записать в плюс. Но и тут не всё так просто: повышенная доходность депозитов и инструментов долгового рынка может снизить инвестиционную активность граждан, которая била рекорды в период низких процентных ставок.

Когда инфляция в РФ снизится до приемлемого (порядка 5%) уровня? Когда производители посчитают все свои возросшие издержки и полностью переложат их на конечного потребителя.

Скорее всего, это случится во втором полугодии 2022 года. Надо понимать, что снижение инфляции в 2022 году будет вызвано не только влиянием ключевой ставки, но и балансировкой доходов и расходов производителей, что даже более важно в текущих условиях», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 7,5% до 8,5%.

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