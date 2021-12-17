Москва, 17 декабря, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Антикризисные меры поддержки во многом стали эффективны благодаря активному содействию бизнеса. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Путин

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«Абсолютное большинство наших предпринимателей проявило и проявляет ответственность за свои коллективы. Думает не только о том, как преодолеть текущие вызовы, но и о том, как идти вперёд», — заявил Путин.

«Уверен, что именно благодаря такому настрою бизнесы эффективно сработали и масштабные меры экономики, занятости в системообразующих отраслях, которые реализовало государство. Этот опыт партнёрства, безусловно, нам всем нужно укреплять», — указал он.