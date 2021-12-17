Алеппо, Сирия, , 15:06 — REGNUM Боевики ряда террористических группировок начали вырубку лесов и оливковых рощ в Сирии. Как сообщает официальное информационное агентство SANA, боевики вырубили сотни оливковых деревьев, принадлежащих насильственно перемещенным жителям из нескольких деревень в окрестностях города Африн на севере провинции Алеппо. Владельцы земельных участков были вынуждены покинуть этот район, опасаясь преследования со стороны исламистов.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Турецкие оккупационные наемники вырубили более 300 оливковых деревьев в селении Кабашина, около 330 оливковых деревьев в районе Джиндерес», — сообщил источник агентства.

Как сообщает SANA, боевики также занимаются продажей домов и земельных участков в провинциях Алеппо и Хасака. В них заселяются семьи сторонников исламистов, ранее покинувших территорию Сирии, подконтрольную правительству страны.