Алеппо, Сирия, 17 декабря, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Боевики ряда террористических группировок начали вырубку лесов и оливковых рощ в Сирии. Как сообщает официальное информационное агентство SANA, боевики вырубили сотни оливковых деревьев, принадлежащих насильственно перемещенным жителям из нескольких деревень в окрестностях города Африн на севере провинции Алеппо. Владельцы земельных участков были вынуждены покинуть этот район, опасаясь преследования со стороны исламистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Турецкие оккупационные наемники вырубили более 300 оливковых деревьев в селении Кабашина, около 330 оливковых деревьев в районе Джиндерес», — сообщил источник агентства.

Как сообщает SANA, боевики также занимаются продажей домов и земельных участков в провинциях Алеппо и Хасака. В них заселяются семьи сторонников исламистов, ранее покинувших территорию Сирии, подконтрольную правительству страны.