Саранск, , 15:05 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 17 декабря выявили 122 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 125 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 39 085 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последние сутки в республике выписаны 142 человека, всего с начала пандемии выздоровели 32 528 жителей Мордовии. 971 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались пять жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5586 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 17 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получали 900 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 3421 жителя республики.