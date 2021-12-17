Джакарта, 17 декабря, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Ряд жителей Западной Суматры выразили поддержку губернатору Джакарты Аниесу Басведану, чтобы он баллотировался на пост президента Индонезии в 2024 году, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

Губернатора Джакарты назвали умным лидером и способным проводить грамотную политику.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий призвало жителей столицы Индонезии Джакарты, проживающих на берегу реки, быть осторожными из-за угрозы наводнения.