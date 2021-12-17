Москва, 17 декабря, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Российская экономика уже вернулась к докризисному уровню. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Объективные индикаторы… говорят о том, что уже к середине текущего года российская экономика восстановилась от последствий эпидемии коронавируса», — заявил Путин.

«Вышла на докризисный уровень. Показатели занятости также вернулись к значениям 2019 года. Такое быстрое, относительно быстрое восстановление экономической динамики — это ощутимый, видимый результат работы всего делового сообщества», — указал он.