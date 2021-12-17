Саранск, , 15:08 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались четыре человека. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

Коронавирус

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Скончались женщины в возрасте от 61 года до 86 лет. Течение заболевания у всех умерших осложнялось тяжелыми хроническими патологиями.

Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 971 человека.

Как сообщало ИА REGNUM,по состоянию на 17 декабря в регионе выявили 122 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 125 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 39 085 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5586 человек.

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