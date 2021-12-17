Москва, , 14:38 — REGNUM Предпринимать «шаги по снижению напряженности» в отношениях с НАТО Россия может только в пропагандистской сфере, всё остальное сработает против нас, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 17 декабря, комментируя заявление альянса.

НАТО

Как сообщалось ранее, в опубликованном НАТО заявлении утверждается, что альянс «готов работать над укреплением мер доверия« в отношениях с Москвой, но только «если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности».

« В транслировании заявления НАТО об отношениях с Россией наши СМИ вновь в своём большинстве проявили перестроечную мягкотелость. Ну, для кого это говорится: «В НАТО выразили готовность к диалогу с Россией»? И тем более: «НАТО заявила о готовности укреплять доверие с Россией»? Если «при условии», то это, как минимум, своеобразный диалог. Если доверие, то какие же условия?

Правильно было бы, не вводя читателя в заблуждение, написать: «НАТО вновь лжёт относительно готовности укреплять отношения с Россией». Или «НАТО не собирается вести равноправный диалог с Россией».

Говорю именно так, потому что существует следующая объективная реальность.

НАТО — это инструмент США по управлению своими союзниками.

НАТО, как подтверждает его генсек, — это инструмент расширения американцами и их союзниками сферы своего влияния. Украину он поглотит. Вернее, уже почти поглотил.

НАТО будет подавлять всё и всех, кто мешает этой задаче.

НАТО готовился к подавлению России даже в 1990-е, когда казалось, что Россия Западу полностью подвластна. Эту установку видеть в России именно врага нельзя объяснить только «поиском смысла существования» — речь идёт о реальном решении задачи установления мирового господства.

Но насчёт смысла существования, это тоже надо иметь в виду. НАТО был создан для войны с СССР как страной, а не как общественно-политической системой. Другими словами, рождённый ради войны с нами, этот военный блок никогда не сможет делать ничего другого. В Югославии НАТО воевал против нас. В Ираке, Ливии — тоже против нас. И на Кавказ НАТО лезет тоже против нас. Список можно продолжить.