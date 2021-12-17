Киев, 17 декабря, 2021, 14:37 — ИА Регнум. С 1 января 2022 года на Украине вводится в действие закон «Об основах национального сопротивления», который предусматривает, по сути, создание сил территориальной обороны в стране. Политический обозреватель агентства News Front Алексей Белов предложил эту инициативу украинского президента Владимира Зеленского не осуждать, а приветствовать.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Как отметил Белов, история распада Югославии показала, что силы «территориальной обороны» ориентируются прежде всего не на приказы Верховного главнокомандующего или Генштаба страны, а на выбор своих земляков.

По его мнению, теперь у местных жителей на Украине наконец-то появится оружие и организационные структуры для защиты от нацистских банд или земельных рейдеров, чего Донбассу весной-летом 2014 года очень не хватало.

Также обозреватель добавил, что, как он считает, когда процесс распада нынешней украинской государственности вступит в решающую стадию, тогда именно территориальные формирования станут костяком вооружённых сил новых Народных Республик.

Кроме того, Белов указал, что при принятии данного закона первый зампред СНБО Украины генерал М. Коваль заявил, что участников территориальной обороны планируется вооружить винтовками Мосина. Последнее, по мнению обозревателя, является вполне правильным решением, потому что в годы Великой Отечественной войны такое оружие было вполне эффективным против нацистов.

При этом он напомнил, что эффективность территориальных формирований может подтвердить и сам Коваль, который в марте 2014 года, будучи и.о. министра обороны Украины, попал в плен к крымским ополченцам под Ялтой.

В то же время, обозреватель уточнил, что свою роль в распаде Украины территориальные формирования сыграют, конечно, только в том случае, если действительно будут созданы в стране, а не превратятся в фантом вместе с выделенным на эти цели финансированием.

«Впрочем, даже если этого и не случится, жить геополитическому «уродцу» под названием «незалежна Украина» осталось недолго. Зацикленность украинской власти на теме «российской оккупации» позволяет практически безошибочно предположить, что вся эта «команда Зеленского» только и мечтает кому-нибудь сдаться, дабы повесить на «проклятого оккупанта» ответственность за судьбу погрязшей во лжи и коррупции, разворованной, нищей и уставшей от всего этого страны, поскольку сами нести этот груз не могут, да и, в общем-то, не хотят», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга о политике альянса и перспективе вступления в его состав Украины раскритиковал российский сенаторАлексей Пушков.