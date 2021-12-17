Уфа, 17 декабря, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Более 15 тысяч наркопотребителей пролечили специалисты наркологической службы в Башкирии. Об этом 17 декабря сообщил глава республики Радий Хабиров на заседании государственного антинаркотического комитета, который прошел в формате видеоконференции.

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С 2014 года в Башкирии действует республиканский сегмент Национальной системы реабилитации и ресоциализации наркозависимых. Он включает в себя наркологическую службу, наркологические кабинеты во всех муниципалитетах, 967 коек круглосуточного пребывания в 25 медорганизациях и учреждения негосударственного сектора.

«Несмотря на пандемию и связанную с ней высокую нагрузку на систему здравоохранения, мы сохранили наркологическую помощь в полном объёме. В прошлом году пролечили 20 562 пациента, а за девять месяцев 2021 года — 15 123 человека. В этом году мы пополнили штат психиатров-наркологов. Теперь у нас работают 138 специалистов», — приводит пресс-служба слова главы региона, который отметил, что в республике идет переобучение медицинских работников по целевым программам и в ординатуре.

Хабиров сообщил, что наркологическая служба Башкирии полностью укомплектована необходимым оборудованием. В прошлом году лаборатория республиканского наркодиспансера получила новое помещение площадью 430 кв. метров. В следующем году в лабораторию намерены закупить оборудование для диагностики употребления психоактивных веществ.

«В целом в части профилактики мы делаем ставку на межведомственный подход. У нас работает Республиканская антинаркотическая комиссия. Есть свои комиссии и на муниципальном уровне. Постоянно идёт обмен информацией между соответствующими ведомствами. Благодаря этому нам удаётся снизить риски развития наркотизации населения и наркопреступлений. Работу продолжаем. Будем и дальше бороться, спасать людей», — сообщил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии закрыли реабилитационный центр для наркозависимых.