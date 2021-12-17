Москва, , 14:34 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух обсудили развитие межпарламентских отношений и выступили за активизацию взаимодействия двух стран в экономической, культурной и гуманитарной сферах.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

«Нам крайне важно как можно быстрее решить вопросы законодательного обеспечения принятых решений и, конечно, со своей стороны выйти на диалог, который будет основой для развития межпарламентских связей и лучшего понимания между народами», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Великому Государственному Хуралу Монголии было предложено создать совместную комиссию, это новый уровень отношений между парламентами, отметил спикер Госдумы.

Володин также подчеркнул, что развитие сотрудничества в рамках гуманитарных, образовательных и культурных проектов может стать хорошим фундаментом для укрепления экономических связей.

В 2021 году отмечается 100-летие установления дипломатических отношений между Россией и Монголией, и то, что первый заграничный визит президента страны проходит в РФ, «имеет глубоко символическое значение», отметил президент Монголии.

Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух пригласил Володина посетить Монголию. Председатель Госдумы в свою очередь пригласил Ухнагийн Хурэлсуха во время его следующего визита в Россию выступить на пленарном заседании Государственной думы.

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