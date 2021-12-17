Москва, 17 декабря, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух обсудили развитие межпарламентских отношений и выступили за активизацию взаимодействия двух стран в экономической, культурной и гуманитарной сферах.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«Нам крайне важно как можно быстрее решить вопросы законодательного обеспечения принятых решений и, конечно, со своей стороны выйти на диалог, который будет основой для развития межпарламентских связей и лучшего понимания между народами», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Великому Государственному Хуралу Монголии было предложено создать совместную комиссию, это новый уровень отношений между парламентами, отметил спикер Госдумы.

Володин также подчеркнул, что развитие сотрудничества в рамках гуманитарных, образовательных и культурных проектов может стать хорошим фундаментом для укрепления экономических связей.

В 2021 году отмечается 100-летие установления дипломатических отношений между Россией и Монголией, и то, что первый заграничный визит президента страны проходит в РФ, «имеет глубоко символическое значение», отметил президент Монголии.

Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух пригласил Володина посетить Монголию. Председатель Госдумы в свою очередь пригласил Ухнагийн Хурэлсуха во время его следующего визита в Россию выступить на пленарном заседании Государственной думы.

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