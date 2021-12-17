Москва, 17 декабря 2021, 14:33 — REGNUM Российские конькобежцы завоевали 16 квот на Олимпийские игры в Пекине. Об этом 17 декабря сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Дмитрий Чечулин. Барельеф «Конькобежный спорт», вестибюль станции метро «Динамо»
Дмитрий Чечулин. Барельеф «Конькобежный спорт», вестибюль станции метро «Динамо»
Николай Иванов © ИА REGNUM

«Квоты мы получили — это восемь человек у мужчин и восемь у женщин», — цитирует Барышеву ТАСС.

Она добавила, что состав команды на Олимпиаду будет официально объявлен после чемпионата Европы, который пройдёт в январе.

Чемпионат Европы по конькобежному спорту пройдёт в Нидерландах с 7 по 9 января 2022 года, а зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля в Пекине.

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