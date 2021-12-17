Москва, 17 декабря, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Российские конькобежцы завоевали 16 квот на Олимпийские игры в Пекине. Об этом 17 декабря сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Николай Иванов ИА REGNUM Дмитрий Чечулин. Барельеф «Конькобежный спорт», вестибюль станции метро «Динамо»

«Квоты мы получили — это восемь человек у мужчин и восемь у женщин», — цитирует Барышеву ТАСС.

Она добавила, что состав команды на Олимпиаду будет официально объявлен после чемпионата Европы, который пройдёт в январе.

Чемпионат Европы по конькобежному спорту пройдёт в Нидерландах с 7 по 9 января 2022 года, а зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля в Пекине.

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