Москва, , 14:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин высоко оценивает работу руководителей Центробанка РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 17 декабря журналистам.

Встреча Владимира Путина с Эльвирой Набиуллиной Kremlin.ru

«Вы знаете, что президент неоднократно высоко оценивал работу Центробанка в целом и руководителя Центробанка [Эльвиры] Набиуллиной в частности», — так Песков ответил на вопрос об уровне доверия президента к руководству ЦБ.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что в Кремле принимают во внимание разные точки зрения по финансово-экономической политике.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря Банк России объявил о решении Совета директоров повысить ключевую ставку с 7,5% до 8,5%. В регуляторе не исключили дальнейшее повышение ключевой ставки.

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