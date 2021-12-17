Сестрорецк, Санкт-Петербург, 17 декабря, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Наркокурьера, который вместе со спутницей напал на полицейских, заставших их за поиском «тайников-закладок» на городском кладбище Сестрорецка, обвинили в применение опасного насилия к представителям власти. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

Ранее ИА REGNUM сообщало, что днем 16 декабря полицейские заметили подозрительную пару, которая при обращении оказала сопротивление. Мужчина несколько раз ударил ножом одного из представителей правоохранительных органов в руку и распылил обоим полицейским в газа перцовый баллончик. После чего мужчина и женщина скрылись на автомобиле.

Следственным отделом по Курортному району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»).

Задержать пару наркокурьеров удалось спустя несколько часов. 39-летнему нападавшему предъявлено обвинение. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.