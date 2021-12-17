Вашингтон, 17 декабря, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Valve подтвердила, что старт продаж консолей Steam Deck по-прежнему запланирован на февраль 2022 года. Об этом 17 декабря сообщает журнал PC Gamer.

Steam Deck Игровая консоль Steam Deck

«Мы действительно чувствуем, что на пути к этому», — сказал представитель компании Грег Кумер в интервью. Он отметил, что в Valve все до сих пор расстроены по поводу того, что релиз консоли пришлось отложить с конца 2021 года на начало 2022-го.

«Но да, все признаки указывают на то, что мы сможем начать отгрузки в феврале», — заявил Кумер, добавив, что это будет «настоящий запуск продукта», и что «многие тысячи людей» получат консоли сразу же после того, как Valve сможет их отправить.

Напомним, в ноябре 2021 года Valve объявила о решении перенести релиз Steam Deck на два месяца, с декабря 2021-го на февраль 2022 года. Компания анонсировала портативную игровую консоль в июне 2021-го.