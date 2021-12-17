Нижний Новгород, , 14:30 — REGNUM За минувшие сутки 28 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Накануне сообщалось о 35 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 9 450 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM,по состоянию на 17 декабря в регионе выявили 667 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 638 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 225 108 случаев. Активными носителями вируса в Нижегородской области в настоящее время являются 20 122 человека.