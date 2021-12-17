Москва, 17 декабря, 2021, 14:29 — ИА Регнум. На ситуацию с запретом криптовалют в России может пролить свет пресс-конференция Набиуллиной главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

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«В ноябре ЦБ оценил общегодовой объем операций российских граждан с цифровыми активами в $5 млрд, что приблизительно составляет 350 млрд руб.

Стоит отметить, что пользователи из России являются одними из самых активных участников на цифровом рынке. Страна находится в топе по количеству посещений биржи цифровых валют.

Полный запрет всей криптоиндустрии в стране — это очень неоднозначный шаг. Независимо от финального вердикта Банка России, касательно запрета криптовалют, жители страны продолжат ее использование.

Так как аналогичная практика с полным запретом определенного ресурса на территории страны показывает слабую эффективность. Пример тому — мессенджер Telegram, который активно используется среди большинства граждан.

Поэтому более правильный шаг — это внедрение системы регулирования криптовалют, нежели путь полного ее ограничения. Более того, от данной ограничительной меры не выиграет ни одна из сторон.

Государство после полного запрета в общей сложности не сможет получить налоги от операций с криптовалют на сумму более 200 млрд руб. Также стоит упомянуть, что подавляющее большинство государств более позитивно относится к криптовалюте и её технологиям.

В платежных системах уже применяются в качестве оплаты различные криптовалюты и страны в свою очередь собирают с этого налоги. Тем самым выигрывают обе стороны.

Возможно, предположение агентства Reuters связано с тем, что недавно Китай запретил операции с криптовалютами на своей территории. Видимо, в агентстве (и вообще, на Западе) считают, что Россия во всём обязательно будет копировать Китай.

Однако президент России Владимир Путин сказал недавно, что криптовалюты имеют право на существование, но только признавать их в России платежным средством ещё рано, так как риски слишком высоки.

Видимо, в Reuters этого не слышали или предпочитают умалчивать. Впрочем, сегодняшняя пресс-конференция главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной может внести ясность в этот вопрос», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, по информации источников близких к регулятору, на территории Российской Федерации планируется полный запрет инвестиций в криптовалюту в связи с огромным объемом криптотранзакций, которые могут принести большой риск для финансовой стабильности страны.

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