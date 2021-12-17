Волгоград, 17 декабря, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Операцию по вызволению маленького оленёнка, застрявшего в заборе в Красноармейском районе Волгограда, провели 17 декабря сотрудники муниципальной «Службы спасения», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео Спасение оленёнка

О «пленнике» металлической ограды детского сада № 250 по улице Фадеева дежурным сообщили ночью очевидцы. Спасатели аккуратно отжали прутья забора, осторожно вытащили оленёнка, осмотрели на предмет повреждений. Животное решено было отпустить в естественную среду обитания.

Спасённый скрылся в ночи.