Сыктывкар, 17 декабря, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Мировой суд в Сыктывкаре лишил Ирину Шеремет, устроившую тройное ДТП, права управления транспортными средствами сроком на шесть месяцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Сыктывкарском горсуде.

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Суд признал женщину виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона».

Напомним, в отношении Шеремет также возбуждено уголовное дело. В данный момент она находится в СИЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября Ирина Шеремет, управляя Suzuki Grand Vitara, сбила мальчика 2013 года рождения. Затем она выехала на тротуар, где сбила женщину 1983 года рождения, которая от полученных травм скончалась до приезда медиков. После этого Шеремет выехала на проезжую часть, где столкнулась с автомобилем Volkswagen Tiguan. Водитель и пассажирка в результате аварии получили травмы.