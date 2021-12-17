Ереван, 17 декабря, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Студенты Ереванского государственного университета (ЕГУ) 17 декабря вышли к зданию вуза на акцию протеста. Об этом сообщает агентство «Новости Армения».

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По данным журналистов, участники акции выступают против выборов ректора университета. Единственным кандидатом на эту должность стал выдвинутый правительством республики бывший замминистра образования и науки Ованес Ованнисян.

«Нынешние власти сделали все для того, что состав Попечительского совета ЕГУ соответствовал им, они сделали все и для того, чтобы сегодня на должность ректора Ереванского госунта претендовал лишь один человек», — сказал журналистам участник протестной акции, студент факультета востоковедения Тарон Манукян.

Он отметил, что студенты не считают проходящие выборы законными. Студент также заявил, что в Армении ранее никогда не было такой «диктатуры», как сейчас.

Напомним, Ованнисяна назначили и. о. ректора ЕГУ в августе. Перед этим было отменено требование, что руководитель вуза должен иметь звание профессора.