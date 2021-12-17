Саратов, , 14:28 — REGNUM В предстоящие выходные дни, 18−19 декабря, в Саратовской области прогнозируются гололедица, туман и сильные осадки в виде мокрого снега и мороси. Об этом сообщает ГУ МЧР России по региону.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно данным метеослужб, 18 декабря ожидается облачная погода, пройдет сильный снег, туман с видимостью 500 метров и менее, гололед, налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью составит —1…—6°С, днём +1…—4 градуса.

В воскресенье, 19 декабря сохранится облачная погода, вероятны умеренные осадки (снег, мокрый снег), на дорогах гололедица. Ночью похолодает до —3…—8°С, днем — около минус 5 градусов.

Погодная картина в начале следующей недели существенно не изменится. 20 декабря возможны небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, морось), на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от —7 до +2 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 21 декабря в Воронеже резко похолодает — температура воздуха опустится до — 12 градусов, такая же температура сохранится и в дневное время.

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