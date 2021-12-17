17 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Анатолий Кошкин, , 16:10 — REGNUM Прямо скажем, японские протесты по поводу раз и навсегда 76 лет назад возвращенных нашей стране Курильских островов уже всерьез не воспринимаются. И напрасно Токио использует столь серьезную форму дипломатического демарша. Ведь речь идет об официальном недовольстве одного правительства деятельностью другого правительства.

Курильские острова Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На сей раз правительство Страны восходящего солнца выразило России протест из-за рутинных учебных стрельб, которые, по данным японской стороны, с 16 декабря проводятся в водах близ российского острова Кунашир.

Как и положено, во избежание нахождения иностранных судов в районе стрельб Москва заранее уведомила власти Японии о готовящихся военных учениях. Никакой опасности для Японии и ее граждан стрельбы не представляют. Поводом для протеста является, скорее, назойливое напоминание российской стороне, что Токио не признает-де южнокурильские острова составной частью Российской Федерации, ибо в 2009 году законодательно (?!) объявил «японский суверенитет» на этих территориях и в омываемых их водах. «(Стрельбы) связаны с усилением (российского) военного присутствия на четырех северных островах (южных Курильских островах. — А.К.), что противоречит японской позиции», — цитирует заявленный протест информационное агентство «Киодо цусин».

Выстрел Т-72 Mil.ru

Обвиняя Москву в «усилении военного присутствия» на суверенных российских землях, Токио в то же время считает нормальным создание на Дальнем Востоке «восточного НАТО», увеличение вдвое, а не исключено, что и больше, военного бюджета «пацифистской Японии», строительство авианосцев, создание военных «космических и кибернетических систем». И все это у российских берегов. И уж совсем необычным является объявление новым премьер-министром Японии Фумио Кисидой о намерении впредь наносить «превентивные удары» по соседним государствам, которые рассматриваются как потенциальные противники Японии. Среди таких противников и наша страна, против которой, несмотря на предупреждения Москвы, не исключено, в скором будущем на Японских островах появятся американские ударные ракеты средней и меньшей дальности.

И в этой обстановке Токио предлагает не заботиться об обороне и боеспособности населенных нашими людьми территорий. Да еще в ситуации, когда в Японии, судя по откликам в СМИ, вс больше сторонников «военного решения проблемы северных территорий», то есть вооруженного захвата Курил. И это — результат целенаправленной пропаганды враждебности и ненависти к русским, которые якобы захватили и удерживают «исконно японские территории». Такая пропаганда готовит японское население к согласию с еще большим вовлечением Японии в военную стратегию США, превращению этой страны в объект первого ответного удара, в результате которого она может просто исчезнуть.

Американский авианосец на военной базе США в Японии Mass Communication Specialist 2nd Class Clifford L. H. Davis

Вызывающие панические на грани истерики возмущения и протесты пролеты российских и китайских самолетов и проход объединенной эскадры этих стран вблизи японских берегов — вовсе не предвестник скорого «нападения» Москвы и Пекина на «беззащитную Японию». Это — оправданная демонстрация готовности двух стратегических партнеров совместными скоординированными действиями отразить любые провокации и поползновения с целью нарушить суверенитет и территориальную целостность Российской Федерации и Китайской Народной Республики. И чем скорее в Токио поймут опасность провоцирования наших двух стран угрозами их «окружения» и обкладывания военными базами по периметру границ и откажутся от уготованной японцам дядей Сэмом роли «пушечного мяса», тем меньше будет необходимость совершенствовать навыки обороны, в том числе и на японском направлении. А пока этого не происходит, военные ученья будут продолжаться, сколько бы официальный Токио не направлял ставшие рутинными и не имеющими смысла «протесты»…