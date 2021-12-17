Мадрид, 17 декабря, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Согласно прогнозу Государственного метеорологического агентства Испании (Aemet), рождественские праздники в стране будут сопровождаться дождями, которые будут двигаться с запада на восток. Об этом пишет агентство EFE.

(сс)marsir86 Испания. Каталония

Отмечается, что снег выпадет только на больших высотах, и «не будет чрезвычайных волн холода», так как температура в целом будет выше, чем обычно в это время года.

По словам пресс-секретаря Aemet Рубена дель Кампо, дождливая погода придет на Пиренейский полуостров 19 декабря.