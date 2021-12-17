Ульяновск, , 14:24 — REGNUM В Ульяновской области при поддержке государственной корпорации «Росатом» продолжится реализация проекта «Эффективный регион». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Алексея Русских по итогам встречи заместителем директора Росатома Сергеем Обозовым.

Встреча с ульяновской делегации с представителями Росатома Ulgov.ru

На встрече подвели итоги реализации пилотных проектов «первой волны», а также обсудили дальнейшую работу. Губернатор поблагодарил коллег за продуктивную работу, подчеркнув, что Росатом является давним стратегическим партнёром по развитию научного потенциала и реализации крупных инфраструктурных проектов Ульяновской области.

В настоящее время стороны реализуют проект «Эффективный регион», который является значимым для областной системы управления. По словам главы региона, он позволит «качественно улучшить процессы» в различных сферах «при помощи методов бережливого производства».

«В качестве пилотных запущено около 50 проектов в наиболее значимых сферах: здравоохранении, системе соцзащиты, жилищно-коммунальном комплексе и в сельском хозяйстве. Сейчас я ставлю задачу масштабировать этот опыт», — сказал Алексей Русских.

Замдиректора Росатома Сергей Обозов также высоко оценил положительные результаты, которые достигнуты в Ульяновской области органами власти совместно с кураторами проектов. И предложил сформировать в регионе ассоциации по «бережливому управлению» среди участников проекта с их последующим рейтингованием.

Ульяновские власти отмечают, что при отборе процессов для оптимизации в основе была актуальность отраслевых проблем. К примеру, в ЖКХ проекты «первой волны» нацелены на повышение эффективности работы с дебиторской задолженностью, в том числе сокращение долгов не менее на 40%. Кроме того, оптимизирован процесс проведения ремонта тепловых сетей.

Алексей Русских подчеркнул, что использование управленческих технологий Росатома повышает эффективность работы, а внедрение бережливых технологий даёт значительный и достаточно быстрый социально-экономический эффект.

В 2022 году сотрудничество с Росатомом будет продолжено. К реализации готовы 12 новых проектов по различным направлениям — в частности, в здравоохранении, ЖКХ, социальной политике, транспортном обслуживании. К примеру, приступят к реализации проектов «Управление очерёдностью в отделениях социальной защиты населения» и «Навигация в отделениях социальной защиты», начнётся организация единого архива документов по государственному имуществу.

В настоящее время формируются рабочие группы, разрабатываются карточки проектов, состояния процессов, итоговых показателей.

«Таким образом, к началу 2022 года Ульяновская область будет полностью готова к продолжению реализации проекта «Бережливый регион», — заверяют власти.

Как сообщало ИА REGNUM, на развитие социальной инфраструктуры Димитровграда направят 160 млн рублей. Данные средства предусмотрены в рамках сотрудничества с государственной корпорацией «Росатом». Речь идёт о строительстве жилья и социально-культурных, спортивных объектах. Ульяновские власти, в свою очередь, взяли обязательства по стимулированию предпринимательской активности.

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