Ульяновск, 17 декабря 2021, 14:24 — REGNUM В Ульяновской области при поддержке государственной корпорации «Росатом» продолжится реализация проекта «Эффективный регион». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Алексея Русских по итогам встречи заместителем директора Росатома Сергеем Обозовым.
На встрече подвели итоги реализации пилотных проектов «первой волны», а также обсудили дальнейшую работу. Губернатор поблагодарил коллег за продуктивную работу, подчеркнув, что Росатом является давним стратегическим партнёром по развитию научного потенциала и реализации крупных инфраструктурных проектов Ульяновской области.
В настоящее время стороны реализуют проект «Эффективный регион», который является значимым для областной системы управления. По словам главы региона, он позволит «качественно улучшить процессы» в различных сферах «при помощи методов бережливого производства».
Замдиректора Росатома Сергей Обозов также высоко оценил положительные результаты, которые достигнуты в Ульяновской области органами власти совместно с кураторами проектов. И предложил сформировать в регионе ассоциации по «бережливому управлению» среди участников проекта с их последующим рейтингованием.
Ульяновские власти отмечают, что при отборе процессов для оптимизации в основе была актуальность отраслевых проблем. К примеру, в ЖКХ проекты «первой волны» нацелены на повышение эффективности работы с дебиторской задолженностью, в том числе сокращение долгов не менее на 40%. Кроме того, оптимизирован процесс проведения ремонта тепловых сетей.
Алексей Русских подчеркнул, что использование управленческих технологий Росатома повышает эффективность работы, а внедрение бережливых технологий даёт значительный и достаточно быстрый социально-экономический эффект.
В 2022 году сотрудничество с Росатомом будет продолжено. К реализации готовы 12 новых проектов по различным направлениям — в частности, в здравоохранении, ЖКХ, социальной политике, транспортном обслуживании. К примеру, приступят к реализации проектов «Управление очерёдностью в отделениях социальной защиты населения» и «Навигация в отделениях социальной защиты», начнётся организация единого архива документов по государственному имуществу.
В настоящее время формируются рабочие группы, разрабатываются карточки проектов, состояния процессов, итоговых показателей.
Как сообщало ИА REGNUM, на развитие социальной инфраструктуры Димитровграда направят 160 млн рублей. Данные средства предусмотрены в рамках сотрудничества с государственной корпорацией «Росатом». Речь идёт о строительстве жилья и социально-культурных, спортивных объектах. Ульяновские власти, в свою очередь, взяли обязательства по стимулированию предпринимательской активности.
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