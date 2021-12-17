Бухарест, , 14:24 — REGNUM Правительство Румынии внесло поправки к действующему законодательству, согласно которым с 1 января 2022 года заработная плата педагогов во всех государственных учебных заведениях страны вырастет в среднем на 25%. Об этом 17 декабря сообщило Румынское телевидение.

Зарплата в Эстонии Maaleht.delfi.ee

Как ожидается, сумма ежемесячного жалования преподавателей в вузах, школах и профтехучилищах, а также воспитателей в детских садах и яслях будет проиндексирована в соответствии со стажем и объемом работы отдельно взятого специалиста. Кроме того, румынское правительство рассматривает возможность увеличения пенсий работающим школьным учителям и введение системы дополнительных субсидий для профессорского состава высших учебных заведений.

По некоторым данным, на этот шаг правительство Румынии пошло после ряда масштабных забастовок, организованных местными профсоюзами работников образовательной сферы. Ранее руководители протестных акций заявили, что в случае невыполнения соответствующих требований абсолютное большинство педагогов не выйдут на свои рабочие места после рождественских и новогодних каникул.