Нижний Новгород, 17 декабря, 2021, 14:27 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 17 декабря выявили 667 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 638 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 225 108 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки выписано 985 человек, всего выздоровели с начала пандемии 197 536 нижегородец.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 28 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 9 450 человек. Накануне сообщалось о 35 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 20 122 человека.

Напомним, по состоянию на 14 декабря в регионе проведено 4 540 660 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 7898 нижегородцев. Охват населения тестированием снизился и составляет 302,9.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции немного снизился и составляет 0,90. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, по состоянию на утро 14 декабря он составляет 18%.