Санкт-Петербург, , 14:46 — REGNUM Одиннадцать предприятий судостроительной отрасли Ленинградской области объединились в судостроительный кластер. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе областной администрации.

Судостроение Aoosk.ru

Соглашение об объединении в кластер подписали «Новоладожская судостроительная компания», судостроительный завод «Пелла», производитель электрического оборудования «Электромех», предприятие по сборке осветительного и электроустановочного оборудования «Амэо-Запад», «Невское электро-монтажное общество» (НЭМО), «ПСК «Ладога», Судостроительная верфь «Парящие машины», производственно-конструкторская фирма «Ротан», производственное предприятие «НПО Флейм», предприятие-производитель промышленной мебели «Стронгбокс», производитель и поставщик индустриальных самоклеящихся лент «АДФ».

"Новое объединение предприятий региона из судостроительной отрасли создано при поддержке Центра развития промышленности Ленинградской области. Так, например, совместные проекты участников кластера позволят с меньшими издержками осваивать производство продукции и содействовать развитию новых направлений деятельности», — рассказали в областной пресс-службе.

На общем собрании производитель электрического оборудования компания «Электромех» была выбрана организацией-координатором кластера. Также была утверждена структура органов управления и составлена «дорожная карта» развития кластера.

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